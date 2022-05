Domenica 29 maggio, a 'Non è l'Arena' di Massimo Giletti ospiti Alessandro Orsini e Matteo Renzi

globalist

28 Maggio 2022 - 18.13

Nuovo appuntamento domani, domenica 29 maggio, con `Non è l’Arena´ il programma di Massimo Giletti in onda in diretta alle 21.15 su La7.

Matteo Renzi si confronterà in un faccia a faccia con Giletti su diversi temi tra cui l’attualità politica, la giustizia e la guerra in Ucraina. Per un’ulteriore riflessione sull’evoluzione del conflitto in atto torna Alessandro Orsini per un’intervista con Massimo Giletti.

Come stanno affrontando gli italiani questo difficile momento tra guerra e inflazione? Durante la puntata Giletti darà voce a tante categorie di lavoratori, ascoltando alcune testimonianze in studio e in collegamento. Non solo.

Le conseguenze della crisi si fanno sentire anche sul mercato del lavoro: in studio un dibattito tra sostenitori e detrattori del reddito di cittadinanza ma anche una riflessione sul tema dei centri per l’impiego e dei famigerati Navigator. Interverranno tra gli altri ospiti Giorgio Cremaschi, Riccardo Ricciardi e Alessandro Sallusti.