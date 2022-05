The Good Doctor e The Resident, stasera, mercoledì 11 maggio, su Rai 2: anticipazioni

GdS

The Good Doctor e The Resident tornano stasera, mercoledì 11 maggio alle 21:20 e 22:10 rispettivamente, su Rai 2. Riprendono gli episodi inediti della quinta stagione di The Good Doctor a pochi mesi dal rilascio americano e la quarta stagione di The Resident.

The Good Doctor 5 ha 18 episodi, è iniziata su ABC negli USA lo scorso settembre e dopo una pausa è ripresa lunedì 28 febbraio su ABC per poi concludersi il 16 maggio, la serie è stata rinnovata per una sesta stagione. La quarta stagione di The Resident è composta da 14 episodi ed è già stata interamente trasmessa da Fox.

The Good Doctor 5×11 La famiglia: l’ospedale riparte dopo gli eventi della scorsa puntata. Andrews rimette Lim al suo posto ma è costretto a chiudere la clinica per contenere i costi. Intanto Shaun e Lea hanno raggiunto un accordo e annullato le nozze, anche se Shaun non sembra così d’accordo e una paziente lo aiuterà ad aprirsi

The Resident 4x11Dopo la tempesta: un violento tornado si abbatte su Atlanta e il Chastain è proprio sulla linea del suo violento percorso e sarà duramente colpito dall’evento climatico.