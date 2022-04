The Good Doctor e The Resident, anticipazioni degli episodi di stasera, 20 aprile 2022, su Rai 2

GdS

20 Aprile 2022 - 14.27 Giornale dello Spettacolo

The Good Doctor e The Resident tornano stasera, mercoledì 20 aprile 2022, su Rai 2. Riprendono gli episodi inediti della quinta stagione di The Good Doctor a pochi mesi dal rilascio americano e la quarta stagione di The Resident.

The Good Doctor 5 ha 18 episodi, è iniziata su ABC negli USA lo scorso settembre e dopo una pausa è ripresa lunedì 28 febbraio su ABC per poi concludersi il 16 maggio, la serie è stata rinnovata per una sesta stagione. La quarta stagione di The Resident è composta da 14 episodi ed è già stata interamente trasmessa da Fox, negli USA è in onda la quinta stagione arrivata a novembre su Disney+ in Italia.

The Good Doctor 5×08 Ribellione: In ospedale Salen licenzia il farmacista, unico capro espiatorio dei limiti della gestione dell’ospedale. Lim decide di iniziare a preparare un caso per contrastarla e per riprendere il controllo dell’ospedale. Andrews, Asher e Jordan trattano il caso di Candance alle prese con conseguenze di un’operazione mentre Lim, Shaun e Park si occupano delle vittime di un incidente. Intanto però tra Shaun e Lea la situazione è critica.

The Resident 4×08 Una seconda chance: proprio il giorno in cui Nic rientra in servizio al Chastain si ritrova faccia a faccia con il suo aggressore. Intanto Cain si sta riprendendo.