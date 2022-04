The Good Doctor e The Resident, stasera, mercoledì 27 aprile, su Rai 2: anticipazioni

GdS

27 Aprile 2022 - 11.05 Giornale dello Spettacolo

Preroll

The Good Doctor e The Resident tornano stasera, mercoledì 27 aprile alle 21:20 e 22:10 rispettivamente, su Rai 2. Riprendono gli episodi inediti della quinta stagione di The Good Doctor a pochi mesi dal rilascio americano e la quarta stagione di The Resident.

OutStream Desktop

Top right Mobile

The Good Doctor 5 ha 18 episodi, è iniziata su ABC negli USA lo scorso settembre e dopo una pausa è ripresa lunedì 28 febbraio su ABC per poi concludersi il 16 maggio, la serie è stata rinnovata per una sesta stagione. La quarta stagione di The Resident è composta da 14 episodi ed è già stata interamente trasmessa da Fox.

Middle placement Mobile

The Good Doctor 5×09 Cambiamenti in arrivo: Lim cerca di sottrarre la gestione dell’ospedale a Salen proponendo un’alleanza tra medici per dimostrare tutti i limiti della gestione. Intanto Andrews è il nuovo capo di chiurgia. Sul fronte medico devono fare i conti con Nelly una cantante pop che è costretta a usare un dispositivo elettronico per parlare, ma Shaun sconsiglia l’operazione. Si occupano anche di Joe un uomo che si prende cura del figlio Cody affetto dalla sindrome di Kabuki.

Dynamic 1

The Resident 4×09 Vecchie storie nuovi orizzonit: Conrad e Bell si trovano a dover trattare la donna che è incinta del bambino che sarà adottato da Jake. Intanto, Devon riceve delle notizie sorprendenti.