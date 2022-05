The Good Doctor e The Resident, stasera, mercoledì 4 maggio, su Rai 2: anticipazioni

GdS

4 Maggio 2022 - 09.07 Giornale dello Spettacolo

The Good Doctor e The Resident tornano stasera, mercoledì 4 maggio alle 21:20 e 22:10 rispettivamente, su Rai 2. Riprendono gli episodi inediti della quinta stagione di The Good Doctor a pochi mesi dal rilascio americano e la quarta stagione di The Resident.

The Good Doctor 5 ha 18 episodi, è iniziata su ABC negli USA lo scorso settembre e dopo una pausa è ripresa lunedì 28 febbraio su ABC per poi concludersi il 16 maggio, la serie è stata rinnovata per una sesta stagione. La quarta stagione di The Resident è composta da 14 episodi ed è già stata interamente trasmessa da Fox.

The Good Doctor 5×10 La rinascita: Glassman e Lea spingo Shaun a pensare solo al lavoro e non lasciarsi distrarre da Salen, così insieme a Park si occupa di un uomo che si è ferito a una mano ma si scoprirà avere qualcosa di più. Intanto Salen inizia a smantellare l’ospedale per fermare il piano dei cospiratori. Ma è arrivato il momento della resa dei conti.

The Resident 4×10 Un salto nel buio: Mina e il Rapace devono affrontare una difficoltà che complica i loro piani per il futuro. Intanto, Kit dà a Cain l’opportunità di dimostrare che è pronto a tornare.