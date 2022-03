Fuori dal Coro, anticipazioni della puntata di martedì 22 marzo 2022: ospite l'ideologo di Putin Aleksandr Dugin

GdS

29 Marzo 2022

Fuori Dal Coro torna stasera, martedì 29 marzo 2022 su Rete 4 condotto del giornalista Mario Giordano. Il talk show politico andrà in onda con una nuova puntata stasera alle 21:25 circa su Rete 4.

Fuori dal Coro stasera verterà sulla situazione in Ucraina: si parlerà di Biden e dell’atteggiamento dell’Europa nei confronti del conflitto. Si parlerà anche di speculazioni e ci sarà un’inchiesta sui rifiuti italiani utilizzati all’estero per produrre energia.

Mario Giordano si occuperà del conflitto in terra ucraina, con collegamenti in diretta dal fronte. Ampio spazio sarà dedicato alla figura di Joe Biden, alla strategia degli Usa e all’atteggiamento dell’Europa in questa guerra, con le sanzioni comminate alla Russia che non stanno sortendo gli effetti desiderati. Spazio inoltre a un’intervista al politologo Aleksandr Dugin.

Nel corso della serata, focus su chi specula sul conflitto in Ucraina, con aumenti dei prezzi di gas e generi alimentari e un’inchiesta sui rifiuti italiani utilizzati all’estero per produrre energia. Immancabile l’appuntamento con il cavallo di battaglia della trasmissione: i “Ladri di case”. Infine, si tornerà a parlare del fenomeno dilagante delle baby gang.”