Quarta Repubblica, gli ospiti di stasera, lunedì 9 maggio, su Rete 4

GdS

9 Maggio 2022 - 09.29 Giornale dello Spettacolo

Preroll

Quarta Repubblica torna stasera, lunedì 9 maggio 2022 su Rete 4 con gli ultimi aggiornamenti del conflitto in Ucraina. Il programma d’informazione di Nicola Porro in onda ogni lunedì sulla quarta rete. L’appuntamento è per stasera alle 21:20 circa.

OutStream Desktop

Top right Mobile

A Quarta Repubblica stasera Nicola Porro analizzerà le armi e i messaggi di Putin nel giorno della parata militare sulla Piazza Rossa. Tra gli ospiti di stasera Lia Quartapelle, rientrata da una missione a Kiev.

Middle placement Mobile

Come da comunicato stampa, stasera: “nel giorno della parata militare sulla Piazza Rossa, l’analisi delle armi e dei messaggi di Putin in primo piano stasera a “Quarta Repubblica”. Nel corso della serata, una ricostruzione, con dettagli inediti, della misteriosa tragedia nella villa di Lloret de Mar, in Spagna, dove in aprile sono stati trovati senza vita i corpi del miliardario russo ex dirigente di Novatek Sergey Protosenya, della moglie e della figlia.

Dynamic 1

A commentare la cronaca raccontata in diretta degli inviati a Mosca e in Ucraina, tra gli altri: la responsabile Esteri del Partito Democratico, Lia Quartapelle, appena rientrata da una missione a Kiev; il docente del Pontificio Istituto Orientale padre Stefano Caprio, il presidente della Fondazione del Vittoriale Giordano Bruno Guerri, Toni Capuozzo, Cristina Giuliano e Federico Rampini. Non mancherà anche il punto di vista di Gene Gnocchi e di Vittorio Sgarbi, che ha appena compiuto 70 anni.”