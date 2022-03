‘Quarta Repubblica’, ospiti e anticipazioni di stasera, lunedì 21 marzo: chi è Vladimir Putin?

GdS

21 Marzo 2022 - 09.10 Giornale dello Spettacolo

Quarta Repubblica torna stasera, lunedì 21 marzo 2022 su Retequattro, per la conduzione di Nicola Porro che parlerà degli ultimi aggiornamenti sul conflitto in Ucraina. In particolare, stasera si parlerà della figura di Vladimir Putin e della sua storia, del suo modo di pensare. Inoltre, il faccia a faccia della settimana sarà con Paolo Scaroni, ex A.D. di Enel e poi di ENI, in merito alle forniture energetiche.

A Quarta Repubblica stasera sarà ospite Paolo Scaroni, ex amministratore delegato prima di Enel e poi di Eni. Nel corso della serata verrà mandato in onda un servizio sull’esercitazione “Cold Response” della Nato nel Nord della Norvegia, durante la quale è precipitato un velivolo Usa con quattro soldati a bordo. Infine, un ritratto del presidente russo Vladimir Putin attraverso le testimonianze di chi lo ha conosciuto di persona.

Le notizie dai diversi fronti del conflitto e dalle frontiere attraversate dai profughi saranno analizzate in diretta, tra gli altri, dall’ambasciatore Giulio Terzi di Sant’Agata e da Toni Capuozzo. Anche domani il contributo di Gene Gnocchi e di Vittorio Sgarbi.