Quarta Repubblica, gli ospiti di stasera, lunedì 11 aprile

GdS

11 Aprile 2022 - 09.01 Giornale dello Spettacolo

Quarta Repubblica torna stasera, lunedì 28 marzo 2022, su Rete 4 con gli ultimi aggiornamenti del conflitto in Ucraina. Il programma d’informazione di Nicola Porro in onda ogni lunedì sulla quarta rete. L’appuntamento è per stasera alle 21:20 circa su Rete 4.

A Quarta Repubblica stasera Nicola Porro, oltre agli aggiornamenti dal fronte Ucraino, parlerà delle ripercussioni politiche ed economiche della guerra. Ma anche delle conseguenze delle sanzione dei paesi occidentali alla Russia.

Come da comunicato stampa: “Silvio Berlusconi torna in uno studio televisivo. Il leader di Forza Italia sarà intervistato da Nicola Porro. La puntata è ancora interamente dedicata alla guerra in Ucraina, all’emergenza umanitaria e alle ripercussioni politiche ed economiche in Europa e nel mondo. Le atrocità dai fronti orientali, le conseguenze delle sanzioni contro la Russia e la prospettiva di una riduzione dei consumi di energia saranno raccontate e analizzate in diretta con gli inviati.

Tra i servizi, da segnalare un’intervista con il giornalista ucraino Oleh Baturyn, sequestrato, picchiato e minacciato di morte per otto giorni dai soldati russi e un’inchiesta sulle cause per cui in Italia non si può estrarre gas naturale dai giacimenti già disponibili.

Tra i tanti ospiti di Nicola Porro: Toni Capuozzo, l’ex ministro dell’Interno e attuale presidente della Fondazione Med-Or Marco Minniti (Pd); il sociologo e sondaggista indipendente russo Alexei Levinson. Anche stasera, il contributo di Vittorio Sgarbi e di Gene Gnocchi“.