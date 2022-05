"Non è l'Arena'', questa sera Giletti ospita Michele Santoro e Matteo Salvini

globalist

1 Maggio 2022 - 19.43

Prima Orsini poi Santoro e poi anche Salvini. Nuovo appuntamento domani, domenica primo maggio, con ”Non è l’Arena” il programma di Massimo Giletti in onda in diretta alle 21.15 su La7. Michele Santoro si confronterà in un faccia a faccia con Giletti su diversi temi tra cui l’attualità e il conflitto in atto.Per un’ulteriore riflessione sui futuri scenari di politica interna e internazionale Giletti intervisterà il leader della Lega Matteo Salvini.

Continua l’approfondimento sulla più stretta attualità riguardante la guerra tra Russia e Ucraina. Siamo in una nuova fase del conflitto? Da una parte l’America continua a finanziare la guerra dall’altra Putin non ha alcuna intenzione di arretrare e l’opinione pubblica italiana come si divide? E poi crescono i timori per l’impatto economico del conflitto. Il nuovo pacchetto di sanzioni in arrivo contro la Russia potrebbe includere un graduale embargo del petrolio. Quali rischi per le imprese del nostro Paese?

Interverranno tra gli altri ospiti Peter Gomez, Alessandro Sallusti, Sandra Amurri, Carlo Cottarelli e Francesco Boccia.