La Scogliera dei Misteri stasera, martedì 26 aprile, su Rai 1: anticipazioni

GdS

26 Aprile 2022 - 14.16 Giornale dello Spettacolo

Preroll

La scogliera dei Misteri, in onda stasera, martedì 26 aprile, su Rai 1, è il titolo italiano di Jugee Coupable un thriller francese sulla vendetta e sull’identità, creato da Franck Olivier, diretto da Gregory Ecale prodotto da Episode Productions, France Télévisions, BE-FILMS e RTBF.

OutStream Desktop

Top right Mobile

La scogliera dei Misteri è divisa in 3 serate per un totale di sei episodi, la miniserie racconta la storia di una ragazza alla ricerca delle sue vere origini e della verità sulla madre che non ha mai conosciuto. Ecco la trama degli episodi di stasera.

Middle placement Mobile

1×05-06: Battaglia riesce a sopravvivere al tentativo di omicidio. Costretto da quanto successo, rivela la verità sul suo legame con Manon. I figli Eric e Inès, venuti a sapere quanto successo, comprendono tante cose del comportamento del padre, ma Eric decide di tagliare i ponti con lui, mentre Inès continua a difenderlo. Intanto l’indagine sull’omicidio di Manon mette Lola in una situazione molto difficile…