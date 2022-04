La Scogliera dei Misteri: trama della nuova serie francese stasera, martedì 12 aprile, su Rai 1

GdS

12 Aprile 2022 - 08.21 Giornale dello Spettacolo

La scogliera dei Misteri, in onda stasera, martedì 12 aprile, su Rai 1, è il titolo italiano di Jugee Coupable un thriller francese sulla vendetta e sull’identità, creato da Franck Olivier, diretto da Gregory Ecale prodotto da Episode Productions, France Télévisions, BE-FILMS e RTBF.

La scogliera dei Misteri è divisa in 3 serate per un totale di sei episodi, la miniserie racconta la storia di una ragazza alla ricerca delle sue vere origini e della verità sulla madre che non ha mai conosciuto. Eccone la trama dei primi episodi.

1×01: Lola Bremond, una ragazza di 25 anni, arriva al’Hotel des Roches Blanches convinta di dover sostenere un colloquio di lavoro. Ma nessuno la stava aspettando. La ragazza a quel punto riceve un messaggio da un numero sconosciuto che la invita a guardare il giornale locale. Scoprirà così che 25 anni prima una donna che le assomiglia molto, è stata coinvolta in un crimine…

1×02: Lola trova Milo Jaouen, ex tuttofare di Goerge Battaglia e si fa confessare che era con Manon (la madre) il giorno della sua morte. L’uomo non è stato mai interrogato. Lola si scontra con Clement Neuville che le spiega che il caso è chiuso e non ci saranno ulteriori indagini. Arriva la conferma che Manon è la madre.