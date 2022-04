La Scogliera dei Misteri stasera, martedì 19 aprile, su Rai 1: anticipazioni

GdS

19 Aprile 2022

La scogliera dei Misteri, in onda stasera, martedì 19 aprile, su Rai 1, è il titolo italiano di Jugee Coupable un thriller francese sulla vendetta e sull’identità, creato da Franck Olivier, diretto da Gregory Ecale prodotto da Episode Productions, France Télévisions, BE-FILMS e RTBF.

La scogliera dei Misteri è divisa in 3 serate per un totale di sei episodi, la miniserie racconta la storia di una ragazza alla ricerca delle sue vere origini e della verità sulla madre che non ha mai conosciuto. Ecco la trama degli episodi di stasera.

1×03: Lola viene fermata per occultamento di prove, intanto aveva chiesto a Lafont di pubblicare un articolo in cui rivela che Manon e Neuville avevano avuto un malsano rapporto. Grazie al giornalista scopre alcune informazioni sul passato di Maron. Ma l’articolo provoca anche una tragica conseguenza.

1×04: Lola continua a indagare sulla morte della madre e scopre che anche Eric Battaglia aveva avuto una relazione con lei, contrastata da Georges. Mentre avviene un altro omicidio, Lola parla con il fratello di Julie, la donna che lo ha cresciuto, e scopre perchè Manon lasciò la Bretagna per andare a Bordeaux.