Domenica In del 24 aprile: ospiti Raoul Bova, Tommaso Paradiso, Paolo Ruffini e altri

24 Aprile 2022 - 10.35 Giornale dello Spettacolo

Domenica In torna oggi, 24 aprile, su Rai 1 per il classico pomeriggio domenicale: una puntata ricca di ospiti, condotta come sempre da Mara Venier. Cosa vedremo oggi e chi ci sarà? Lo scopriamo come sempre con le anticipazioni che ci rivelano tutti i dettagli sulla puntata odierna.

La puntata di oggi di Domenica In inizierà con una lunga intervista di Mara Venier a Raoul Bova. L’attore si racconterà tra carriera e vita privata, per poi dare alcune anticipazioni sul suo nuovo personaggio “Don Massimo” che, da giovedì prossimo, sarà protagonista della serie di Rai 1 “Don Matteo”, dopo l’uscita di scena di Terence Hill.

Tra gli altri ospiti in studio e in collegamento, Tommaso Paradiso interverrà per presentare il suo primo film da regista dal titolo “Sulle nuvole”, con lui anche gli attori Marco Cocci e Barbara Ronchi.

Paolo Ruffini sarà, invece, in studio accompagnato da tre giovani attori dello spettacolo teatrale “Up&Down”, in tour nei teatri di tutta Italia. Ancora spazio al mondo del cinema con gli attori Salvatore Esposito e Greta Scarano che interverranno per presentare il film “La cena perfetta”, per la regia di Davide Minnella.

l professor Massimo Galli, noto infettivologo dell’Ospedale “Sacco” di Milano, sarà in studio per presentare il libro “Gallipedia”, nel quale si racconta parlando delle sue esperienze nella vita privata e della sua grande passione per la ricerca scientifica. Con il noto chef Gennaro Esposito si parlerà di cucina e di piatti della grande tradizione gastronomica napoletana e non solo. Ci sarà anche spazio per la musica con il gradito ritorno di Mirko Casadei e della sua orchestra. Appuntamento quindi alle 14 per una nuova puntata di Domenica In.