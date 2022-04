Ascolti Tv di mercoledì 20 aprile: vince Juventus-Fiorentina

GdS

21 Aprile 2022 - 12.08

Gli ascolti Tv di mercoledì 20 aprile 2022: Juventus Fiorentina su Canale 5, The Help su Rai 1, Le Iene su Italia 1, Chi l’ha visto su Rai 3, The Good Doctor e The Resident su Rai 2. Gli ascolti di Atlantide e Controcorrente su La7 e Rete 4. Gli ascolti del giorno Uno Mattina e Mattino 5, Vita in Diretta e Pomeriggio 5.

Ascolti Tv – Prima serata

Canale 5

Juventus – Fiorentina 6.177 milioni e 26.4%

15-64 Commerciale 28.1% 3.765 mln

15-34 Giovani 32.7% 901 mila

+55 Adulti 23.7% 3.063 mln

Rai 1

The Help 2.695 milioni e 13.8%

15-64 Commerciale 12.3% 1.410 mln

15-34 Giovani 12.7% 297 mila

+55 Adulti 17.4% 1.876 mln

Rai 3

Chi l’ha visto? 1.995 milioni e 10.2%

15-64 Commerciale 8.4%

15-34 Giovani 4.6%

+55 Adulti 12.9%

Italia 1

Le Iene 1.309 milioni e 8.5%

15-64 Commerciale 11.3%

15-34 Giovani 15.6%

+55 Adulti 4.8%

Rai 2

The Good Doctor 1a tv 1.019 milioni e 4.3%

The Resident 1a tv 812 mila 3.9%

15-64 Commerciale 4.7/3.9%

15-34 Giovani 2.7/1.6%

+55 Adulti 5.1/4.8%

Rete 4

Controcorrente 791 mila e 4.8%

15-64 Commerciale 3.4%

15-34 Giovani 2.4%

+55 Adulti 6.3%

La7

Atlantide 466 mila e 3.1%