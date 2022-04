Amici, chi sono gli ospiti del serale di stasera, sabato 16 aprile 2022, su Canale 5

GdS

16 Aprile 2022 - 10.48 Giornale dello Spettacolo

Amici, torna stasera, sabato 16 aprile 2022, su Canale 5 con il quinto appuntamento con il serale. Gli allievi rimasti sono 10 e stasera ne usciranno altri due. Come sempre alla conduzione troviamo Maria De Filippi, e l’appuntamento è per stasera alle 21:30 circa su Canale 5.

Ad Amici il meccanismo sarà lo stesso delle puntate precedenti, 3 manche in cui si sfideranno due squadre, dalla prima avremo già il primo eliminato, la seconda e la terza decreteranno il secondo. Il serale è diretto da Andrea Vicario e non è in diretta. Il direttore artistico invece è il coreografo Stephane Jarny.

Settimana scorsa abbiamo salutato Aisha e Crytical, i due eliminati che hanno dovuto lasciare la scuola per sempre. Stasera la gara continua con i 10 allievi rimasti in gara: 2 (Albe e Dario) per la squadra Pettinelli/Peparini; 4 (LDA, Luigi, Carola e Michele) per la squadra Celentano/Zerbi; 4 (Alex, Sissi, Serena e Nunzio) per la squadraCuccarini/Todaro.

Nella puntata di stasera non mancherà quello che ormai è diventato un cult del serale, il sipario comico di Nino Frassica con il suo “Amici Senio”. Per quanto riguarda, invece, l’ospite musicale, vedremo sul palco la band Follya che canterà il brano “Morto per Te” uscito lo scorso 25 marzo su tutte le piattaforme digitali.