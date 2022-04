Serale di Amici, il racconto della quinta puntata del programma di Maria De Filippi

globalist

17 Aprile 2022 - 18.43

Il Serale di Amici ha sbancato anche alla vigilia di Pasqua battendo Alberto Angela,

Alla quinta puntata del Serale che ha visto protagonisti ancora una volta i giovani talenti alle prese con esibizioni, guanti di sfida e battaglie a colpi di canto, danza e creatività.

La quinta puntata del serale di Amici inizia all’insegna dello sport. Maria, infatti, ogni sabato ha una trovata per far scegliere a un giudice la busta della squadra che inizierà le sfide e, se le scorse volte ha provocato i tre giudici con gare di addominali e quiz sulla seduzione, questa volta Queen Mary ha deciso di lanciare una sfida a colpi di piegamenti sulle braccia. Chi ha vinto? Ovviamente Stefano De Martino e a iniziare la puntata è stata per la prima volta la squadra Peparini-Pettinelli che ha voluto scontrarsi subito con i Zerbi-Celentano.

Dopo le esibizioni dei ragazzi e la sconfitta della squadra Pettinelli-Peparini, il primo ragazzo a finire al ballottaggio per l’eliminazione è il ballerino Dario. Per sua fortuna, però, in questa puntata ci sarà solo un’eliminazione quindi il ballerino della Peparini è solo il primo ragazzo a finire al ballottaggio finale.

La seconda sfida ha visto scendere in campo il team vincitore Zerbi-Celentano contro i loro rivali Cuccarini-Todaro. Vince di nuovo la squadra Zerbi-Celentano che manda al ballottaggio per l’eliminazione finale Alex, Sissi e Serena e sarà proprio quest’ultima a doversi sfidare con Dario.

Alla fine della seconda manche arriva il solito guanto di sfida tra professori sui balli di gruppo.

La terza manche ha visto come protagonisti ancora una volta le squadre Zerbi-Celentano e Cuccarini-Todaro ma, questa volta, a spuntarla è stato il gruppo capitanato da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro che, dopo aver vinto, ha scelto di mandare al ballottaggio per l’eliminazione Carola.

Sono tre ballerini quindi a giocarsi l’uscita definitiva dalla scuola: Dario, Serena e Carola. Dopo tre sfide e tre concorrenti, tutti ballerini, finiti al ballottaggio finale tra cui Dario, Serena e Carola a dover abbandonare la scuola di Amici è stata proprio quest’ultima, parte del team Zerbi-Celentano. La ballerina di danza classica ha ricevuto la notizia direttamente da Maria De Filippi che, come ogni sera aspetta la fine del programma per annunciare ai ragazzi, tornati in casetta, il nome dell’eliminato.