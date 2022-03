Amici, anticipazioni di stasera, sabato 26 marzo 2022

GdS

26 Marzo 2022 - 12.03 Giornale dello Spettacolo

Amici torna stasera sabato 26 marzo 2022 su Canale 5: continua la corsa verso la finale degli allievi della scuola del noto talent condotto da Maria De Filippi arrivato alla ventunesima edizione. Forte dei 36 inediti pubblicati dall’inizio dell’anno, Amici si conferma ancora uno dei programmi più importanti per il lancio di nuovi artisti, in Italia. L’appuntamento con la seconda serata del serale è per stasera alle 21:30 circa su Canale 5.

Ad Amici, in onda stasera, le squadre sono pronte, e i prof sono stati divisi equamente e rispettando gli scontri che abbiamo già visto nelle puntati domenicali di Amici. Il serale è diretto da Andrea Vicario e non è in diretta, quindi occhio alle notizie che leggete in giro perché potrebbero contenere anticipazioni sgradite che vi rovineranno la visione. Il direttore artistico invece è il coreografo Stephane Jarny.

Settimana scorsa il serale di Amici è iniziato col botto e ha visto già l’eliminazione di due allievi, Alice e Gio Montana. Questa settimana, sabato 26 marzo 2022, andrà in onda la seconda puntata con nuove sfide a squadre e nuovi eliminati. Gli allievi rimasti sono sedici adesso che stasera si sfideranno nelle classiche manche giudicate dai giudici fissi: Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash.

Ma Amici è anche uno show del sabato sera, quindi non possono mancare altri elementi tipici di questo genere. Quindi anche stasera ci sarà un nuovo ospite musicale, sarà la volta di Irama, ex-concorrente di amici che si esibirà in un medley composto da “Ovunque Sarai” e “5 Gocce” due singoli estratti dall’album “Il Giorno in Cui ho Smesso di Pensare”.