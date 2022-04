Propaganda Live, stasera su La7 una puntata speciale pre-feste

GdS

Propaganda Live torna stasera, venerdì 15 aprile, su La 7 con una puntata speciale in vista delle giornate di festa. Il racconto dell’attualità con il gusto e l’ironia che contraddistingue Zoro – Diego Bianchi e la sua squadra di collaboratori, prende una piega diversa, una sorta di “meglio di” declinato sia in chiave di intrattenimento che di approfondimento con il racconto dell’ultimo mese di guerra.

A Propaganda Live sono ospiti fissi in studio Marco Damilano, Filippo Ceccarelli, Francesca Schianchi, Constanze Reuscher, Paolo Celata e Memo Remigi. Immancabili le striscie satiriche di Makkox come al solito dedicate ai temi del presente, e la Social Top Ten, cui tutti cercano di entrare.

La puntata pre-festiva di Propaganda Live venerdì 15 aprile non è in diretta ma è una raccolta dei momenti migliori e più interessanti del programma. Una serata in compagnia di Diego Bianchi per chi si è perso le puntate precedenti e per chi ha voglia di rivederle per non perdere nemmeno un venerdì con la banda di Propaganda.

In particolare la puntata è incentrata sull’ultimo mese drammatico che ha visto lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina, raccontata attraverso i contributi di Francesca Mannocchi e Diego Bianchi. Ci sarà anche l’intrattenimento ad arricchire la serata.

Rivedremo anche il meglio dell’intrattenimento e dello spettacolo, con le straordinarie esibizioni di attori e cantanti, tra cui di Peppe Barra, Elisa, Fabri Fibra, Colapesce&Dimartino, Dee Dee Bridgewater, ma anche gli imperdibili monologhi di Andrea Pennacchi, la grande satira di Makkox e gli interventi degli ospiti che hanno arricchito questi ultimi mesi di Propaganda Live.