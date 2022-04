Luigi Proietti detto Gigi: il docufilm in onda stasera, venerdì 15 aprile, su Rai 3

GdS

15 Aprile 2022

Luigi Proietti detto Gigi, in onda stasera, venerdì 15 aprile 2022, su Rai 3, è il film omaggio di Edoardo Leo al grande maestro, attore, autore, Gigi Proietti. Un viaggio iniziato oltre tre anni fa, nato dall’idea di un documentario su A Me Gli occhi Please, il grande spettacolo immortale di Gigi Proietti.

Luigi Proietti detto Gigi è un progetto nato insieme a Proietti che Edoardo Leo ha seguito ovunque, negli spettacoli, nei camerini. Proietti si è raccontato in una lunga intervista al Globe Theatre di Roma, il suo teatro, che è stata anche l’ultima. Una produzione Italian International Film, Alea Film con Rai Cinema in associazione con Politeama e in collaborazione con Lexus.

La morte di Gigi Proietti ha cambiato il senso del documentario di Edoardo Leo e dal racconto di A me gli occhi, Please è nato Luigi Proietti detto Gigi. Un racconto attraverso lo sguardo di chi l’ha vissuto dagli inizi, amici, colleghi, famiglia, ma anche tanti materiali inediti, cavalli di battaglia e repertori introvabili.

Gli esordi, i successi, le cadute, il mito. Tre anni di riprese, ricerche, backstage. La sua ultima intervista. Un percorso emozionante per scoprire chi era davvero Luigi Proietti. Edoardo Leo ha spiegato “L’improvvisa uscita di scena di Proietti mi ha catapultato in un film dove era necessario ripercorrere non solo la sua vita ma andare alla ricerca del “suo segreto”. Un viaggio per svelare chi c’era dietro l’uomo di spettacolo”.