Vi Presento i Nostri: trama del film su TwentySeven stasera, mercoledì 13 aprile

13 Aprile 2022 - 18.28

Vi Presento i Nostri è il film in onda stasera, mercoledì 13 aprile su TwentySeven (canale 27 del digitale terrestre). Si tratta dell’ultimo capitolo del franchise con Ben Stiller, che conclude il ciclo di film andati nelle scorse settimanale. L’appuntamento è per stasera alle 21:05 su TwentySeven.

Vi Presento i Nostri è diretto da Paul Weitz e interpretato da Robert De Niro e Ben Stiller. Il film è l’ultimo del franchise, composto da “Ti Presento i Miei” e “Mi Presenti i tuoi?”, e ha incassato più di 310 milioni di dollari nel 2010, anno di uscita nei cinema. In Italia il film ha incassato circa 4,9 milioni di dollari.

Sono passati 10 anni e i Fockers sono cresciuti, e ora Pam dovrà incontrare nuovamente il suocero per festeggiare il decimo compleanno dei gemelli. Greg aveva perso il lavoro e ha dovuto accettare un lavoro che non voleva presso una compagnia farmaceutica. Jack, il suocero, non ha ancora messo da parte le sue remore nei confronti del genero, e adesso che si rivedranno Greg verrà rimesso alla prova. Alla festa di compleanno ci sarà anche l’ex di Pam, Kevin, come se la situazione non fosse già complicata…