Snitch - L'infiltrato: trama del film su NOVE stasera, mercoledì 13 aprile

globalist

13 Aprile 2022 - 18.22

Preroll

Snitch – L’infiltrato è il film in onda stasera, mercoledì 13 aprile, su NOVE con protagonista Dwayne Johnson. Si tratta un action thriller in cui è un padre che si infiltra nel mondo del traffico di stupefacenti per salvare il figlio in carcere ingiustamente. Il film è tratto da una storia vera.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Snitch è diretto da Ric Roman Waugh con Dwayne Johnson nei panni del protagonista. Il film è uscito al cinema nel 2013 e ha incassato 57,8 milioni di dollari in tutto il mondo, di cui 42,9 milioni incassati nel mercato statunitense. In Italia, distribuito da Videa, ha incassato 541 mila euro.

Middle placement Mobile

Il film Snitch – L’infiltrato è ispirato a un fatto di cronaca realmente accaduto con un padre che per salvare il figlio dal carcere, incastrato per uno scambio di droga, decide di collaborare con la DEA infiltrandosi in una cartello della droga.

Dynamic 1

Nel film il protagonista John Matthews è un tranquillo uomo d’affari la cui vita cambia quando il figlio Jason viene arrestato e condannato a 10 anni di carcere dopo aver preso un pacchetto da un amico che a sua insaputa conteneva droga. Jason rifiuta l’offerta del procuratore di fornire prove per vedersi ridotta la pena e così il padre chiede alla donna di andare lui tra i trafficanti.

L’uomo si infiltra in un’organizzazione guidata dallo spietato Malik, deciso a incastrarlo e scagionare il figlio. Ma la situazione precipita, John mette in pericolo un altro innocente e dopo l’incontro con un uomo di punta del traffico di droga in Messico, quella che era un’impresa impossibile, diventa letale.