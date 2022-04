Controcorrente: temi e ospiti di stasera, mercoledì 13 aprile

GdS

13 Aprile 2022

Controcorrente, torna stasera, mercoledì 13 aprile, condotto da Veronica Gentili. Come tutti i programmi di informazione di Rete 4, anche Controcorrente stasera parlerà del conflitto in Ucraina. In particolare si parlerà delle conseguenze dell’eccidio di Bucha e di diplomazia. Poi si cercherà di delineare la vita privata di Putin.

A Controcorrente stasera si continuerà a parlare del conflitto, dando tutti gli aggiornamenti in diretta grazie alla corrispondenza degli inviati sul campo. Oltre agli esperti e ai commentatori, Veronica Gentili ospiterà l’ex Primo ministro ucraino Julija Tymoshenko, con cui cercherà di capire se sia possibile iniziare a ipotizzare la fine del conflitto.

Nel corso della puntata, come sempre, verranno aperte tante finestre sulle storie dei protagonisti, con servizi realizzati dagli inviati sul fronte ucraino.” Non sono stati annunciati altri ospiti.