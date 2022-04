Ascolti Tv di lunedì 11 aprile: la serie di Zelensky su La7 è un flop

GdS

Gli ascolti tv di lunedì 11 aprile 2022 premiano ‘Nero a metà’, la fiction di Rai 1, con 4.459.000 spettatori e il 21.3% di share. Al secondo posto, ‘L’Isola dei Famosi’ su Canale 5, con 2.784.000 spettatori e il 19% di share. Al terzo posto, ‘Report’ su Rai3, con 1.929.000 spettatori e l’8.8% di share.

Ascolti Tv di lunedì 11 aprile: continuando a scendere tra gli altri ascolti del prime time troviamo ‘John Wick 3 – Parabellum’ su Rai2 (928.000 spettatori, share 4.5%), ‘Quarta Repubblica’ su Rete4 (894.000 spettatori, share 5.3%), ‘Battiti Live presenta MSC Crociere – Il Viaggio della Musica’ su Italia 1 (678.000 spettatori, share 3.6%).

Ultime posizioni per ‘Servant of the People’ su La7 (676.000 spettatori, share 3.1%), ‘Ex’ sul Nove (305.000 spettatori, share 1.5%), ‘Il Principe del Deserto’ su Tv8 (284.000 spettatori, share 1.4%) .