Nero a Metà 3, stasera 11 aprile 2022: anticipazioni

GdS

11 Aprile 2022 - 08.33 Giornale dello Spettacolo

Preroll

Nero a metà 3 torna stasera, lunedì 11 aprile 2022, con la terza stagione su Rai 1, sempre con Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz. La terza stagione di Nero a metà era inizialmente prevista per il 28 febbraio 2022. Raiuno, però, ha preferito mandare in onda prima Vostro Onore, facendone slittare la messa in onda.

OutStream Desktop

Top right Mobile

A Nero a Metà tornano le storie dell’ispettore Carlo Guerrieri e del suo collega Malik con cui ormai ha un rapporto stabile, ma altrettanto stabile non è la sua vita privata tra nuovi amori e un rapporto altalenante con la figlia, senza dimenticare che l’ex moglie tornata dopo anni di latitanza, è di nuovo in fuga

Middle placement Mobile

3×03 Solo un passo: don Fabio viene ucciso in strada con un colpo di pistola. Nel suo quartiere era poco amato per il centro per ex detenuti di cui era responsabile. Nonostante questo il movente non appare sufficiente e la dinamica della morte non è chiara. Parallelamente, le indagini sulla scomparsa di Clara continuano e dal cadavere senza nome di una ballerina che sembra avesse contatti con lei, Carlo e Malik risalgono al Nite Owl, un locale che sembra essere l’epicentro dello spaccio di coca rosa.

Dynamic 1

3×04 Comunque bella: in una strada di campagna viene trovato il cadavere di una ragazza che si scoprirà ossessionata dalle diete. La polizia, cercando la causa del decesso, inizia a sospettare dell’ex fidanzato per poi dover rivolgere attenzione al business di prodotti per perdere peso. La Scientifica scopre che il sangue nel casale appartiene a Nika e trova impronte di Clara e Pugliani dappertutto. Per portare avanti le indagini, Carlo decide di permettere a Cantabella di continuare l’operazione al Nite Owl, anche se teme per la sua vita.