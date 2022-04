Nero a Metà 3, stasera 4 aprile 2022 la nuova stagione su Rai 1: anticipazioni

GdS

4 Aprile 2022 - 07.47 Giornale dello Spettacolo

Preroll

Nero a metà 3 torna stasera, lunedì 4 aprile 2022, con la terza stagione su Rai 1, sempre con Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz. La terza stagione di Nero a metà era inizialmente prevista per il 28 febbraio 2022. Raiuno, però, ha preferito mandare in onda prima Vostro Onore, facendone slittare la messa in onda.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Neo a Metà 3 riprende qualche mese dopo la conclusione della seconda stagione: Clara (Margherita Laterza), moglie di Carlo (Amendola) e madre di Alba (Rosa Diletta Rossi), è tornata a Roma dopo aver fatto perdere le sue tracce.

Middle placement Mobile

La donna ha scontato la pena in carcere per quanto fatto, ma ora ha ottenuto i domiciliari ed Alba coglie l’occasione per ospitarla a casa sua e recuperare il tempo perduto. Peccato che, quando si reca a prenderla, di Clara non si sia traccia. Se la giovane è convinta che le sia successo qualcosa, Carlo è certo che sia scappata, tradendo ancora una volta la loro fiducia.

Dynamic 1

La serie cercherà di risolvere questo mistero, affrontando la contrapposizione tra padre e figlia, mentre il Commissariato di cui Carlo è diventato definitivamente capo deve risolvere nuovi casi. E per Carlo non sarà semplice: Muzo (Fortunato Cerlino), ancora addolorato per la perdita della moglie, ha deciso di dimettersi; Cantabella (Alessandro Sperduti) sta studiando per la promozione e Cinzia (Margherita Vicario) è di nuovo incinta. Senza dimenticare i sentimenti ancora irrisolti tra la stessa Alba e Malik, che intanto è andato a convincere con Monica (Claudia Vismara) ed ha preso in affido Alex.

In suo aiuto arrivano dei nuovi colleghi, anche loro inevitabilmente coinvolti nel caso della sparizione di Clara, che porterà il gruppo a dover indagare nel mondo dello spaccio e dello sfruttamento di minori, fino a compiere delle operazioni sotto copertura. Da un punto di vista sentimentale, invece, Carlo preferisce prendersi una pausa, tra l’ex moglie sparita e Cristina (Alessia Barela) con cui riappacificarsi. Ma non è detto che non ci sia un’altra donna che possa avvicinarsi a lui.