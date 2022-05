Nero a Metà 3, gli episodi di stasera, lunedì 9 maggio, su Rai 1

GdS

9 Maggio 2022 - 09.11 Giornale dello Spettacolo

Nero a Metà 3 torna stasera, lunedì 9 maggio 2022, su Rai 1 con le ultime due puntate della terza stagione. In attesa di sapere se ci sarà una quarta stagione, la terza ha avuto 12 episodi di cui 6 diretti da Claudio Amendola e gli altri da Enrico Rosati, creata da Giampaolo Simi e Vittorino Testi vede alla sceneggiatura Donatella Diamanti (head writer) e Roberto Jannone tra gli altri. La serie è prodotta per la Rai da Cattleya.

A Nero a Metà tornano le storie dell’ispettore Carlo Guerrieri e del suo collega Malik con cui ormai ha un rapporto stabile, ma altrettanto stabile non è la sua vita privata tra nuovi amori e un rapporto altalenante con la figlia, senza dimenticare che l’ex moglie tornata dopo anni di latitanza, è di nuovo in fuga

3×11 A viso scoperto: Spartaco trova il luogo dove gli uomini di Pugliani smistano la droga. Carlo riesce a trovare Maryam, la figlia di Suleyman, e a portarla in salvo, promettendole di ritrovare anche la madre. C’è anche il caso dell’omicidio di un giornalista che stava indagando su delle risse organizzate da alcuni giovani, da risolvere. Tra Bragadin e la Cori pare tutto sistemato, ma una scoperta casuale mette la donna in difficoltà.

3×12 Per una figlia: Carlo rivede Cristina e finalizzano il divorzio, anche se non ne sembra tanto contento. Alba è sempre più sospettosa verso Federica. La situazione rischia di precipitare quando grazie ad Alba la squadra ha un’occasione d’oro per catturare Pugliani. Maryam stanca di aspettare, scappa e le possibilità di ritrovare gli altri bambini sfruttati prima che vengano fatti sparire, diminuiscono