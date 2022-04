Le Iene, ospiti e anticipazioni della puntata di stasera, mercoledì 6 aprile

GdS

6 Aprile 2022 - 09.42 Giornale dello Spettacolo

Le Iene torna stasera mercoledì 6 aprile 2022 su Italia 1 per nuovo appuntamento settimanale, con i conduttori Teo Mammuccari e Belen Rodriguez che sono accompagnati da vari ospiti in studio. L’appuntamento è per ogni mercoledì alle 21:20.

A Le Iene, anche questa settimana, i due conduttori sono affiancati dai giovani comici Max Angioni ed Eleazaro Rossi. Nella puntata di stasera tornerà una vecchia conoscenza del programma, come ospite, Ilary Blasi. Poi ci saranno anche il rapper Fabri Fibra con Colapesce e Dimartino, la top model Bianca Balti e la cantante Annalisa.

Le Iene: le inchieste

Giulio Golia raccoglie le dichiarazioni di Don Patriciello, impegnato da sempre contro la criminalità campana. Ma anche del Comandante della Polizia Municipale di Arzano, Biagio Chiariello, entrambi sotto scorta a seguito delle minacce subite da parte della camorra. Il prete si è visto recapitare una bomba carta al cancello d’ingresso della parrocchia San Paolo Apostolo a Caivano; mentre il comandante Chiariello è apparso su un finto manifesto funebre, chiaro segno d’intimidazione.

Alice Martinelli è con Domenico Riella, padre di Massimo, evaso a Brenzio nei giorni scorsi. Il 12 marzo l’uomo era sul furgone della polizia penitenziaria che lo stava portando verso il cimitero dove avrebbe fatto visita alla tomba di sua madre. Sceso dal camioncino Massimo ha improvvisamente fatto perdere le sue tracce, addentrandosi nei boschi. Con il signor Domenico la Iena prova a ricostruire la vicenda, percorrendo i sentieri dove il figlio si sarebbe potuto inoltrare.