L'Eredità di stasera sabato 2 aprile, puntata speciale di beneficenza per l'Ucraina

2 Aprile 2022 - 11.32 Giornale dello Spettacolo

L’Eredità torna stasera, sabato 2 aprile, su Rai 1 e RaiPlay con una puntata speciale. Flavio Insinna prende la linea subito dopo I Soliti Ignoti con una puntata del game preserale diversa dal solito, a giocare saranno dei vip, amici della tv e dei programmi Rai, pronti a mettersi in gioco e a cercare di rispondere alle domande del quiz per una buona causa.

L’Eredità di stasera, che avrà il difficile compito di reggere l’urto con la consolidata banda di Amici di Maria De Filippi, è dedicata all’Ucraina con una raccolta fondi e l’eventuale vincita del Vip di turno che sarà devoluta in beneficienza. Flavio Insinna naturalmente scherzerà e giocherà con tutti i concorrenti vip e non mancheranno i momenti di spettacolo.

Chi giocherà stasera a L’Eredità una sera insieme su Rai 1? Proveranno a rispondere alle domande di Flavio Insinna Orietta Berti, il campione Massimo Connoletta ormai diventato un volto di Rai 1 con Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. Ci saranno Francesco Gabbani e Francesca Fialdini prossimi conduttori di Ci Vuole un Fiore. E poi l’attrice Matilde Gioli, Paolo Conticini e Lillo & Greg.

Anche se per beneficienza nessuno di loro vorrà fare brutte figure e sicuramente ce la metteranno tutta per vincere e regalare un po’ di spettacolo al pubblico. Inoltre non mancheranno sorprese e ospiti.

Il pubblico da casa può contribuire alla donazione attraverso il numero 45525 con un semplice SMS dal telefono cellulare o con una chiamata da rete fissa. Le donazioni verranno utilizzate per garantire alle famiglie e ai bambini dell’Ucraina protezione, rifugi, coperte, cure mediche, acqua potabile, kit per l’igiene personale e supporto psicologico.

“L’Eredità” aiuta così alla raccolta fondi promossa da Croce Rossa, UNHCR e UNICEF, tre organizzazioni umanitarie da tempo operative in Ucraina e nei Paesi limitrofi, che hanno deciso di unire gli sforzi per raccogliere risorse economiche necessarie per la sopravvivenza delle persone in fuga dalle ostilità e garantire loro una rapida ed efficace assistenza.