Ritrovata morta in casa dopo due anni: i parenti che erano spariti ora chiamano per l'eredità

globalist

15 Febbraio 2022 - 11.53

Preroll

Una storia incredibile quanto dolorosa. Non si può credere che i parenti di un’anziana signora non si facciano vivi da anni, ma quando scoprono della sua morte, si presentano per riscuotere l’eredità.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Marinella Beretta è morta due anni fa, seduta su una sedia nella sua abitazione di Como. Il corpo della 70enne, che viveva da sola, è stato trovato solo qualche giorno fa perché nessuno, in tutto questo tempo, si era mai accorto di niente.

Middle placement Mobile

Eppure la donna forse non era del tutto sola al mondo. Dopo qualche giorno dal ritrovamento di Marinella, infatti, è arrivata una telefonata dall’Emilia Romagna: si tratterebbe di alcuni cugini che ormai da anni non avevano rapporti con la donna. A riportare la notizia è il Corriere della Sera.

Dynamic 1

Gli agenti della Questura di Como sono alla ricerca di eventuali familiari della 70enne. Le indagini per individuare i parenti della donna scomparsa sono necessarie anche perché a loro andrebbero tutti i beni e gli oggetti conservati nella casa di Marinella Beretta. Il Corriere scrive che i poliziotti stanno facendo i necessari accertamenti, ma che la telefonata giunta dall’Emilia Romagna è ritenuta credibile.

Ancora non è stata stabilita la data dei funerali della donna, che verrà decisa solo al termine di tutti gli accertamenti e delle formalità burocratiche.