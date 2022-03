Jacopo Tissi torna a La Scala: l'ex ètoile del Bolshoi ballerà la Giselle

globalist

31 Marzo 2022 - 17.56

Jacopo Tissi, ex primo ballerino del Bolshoi che ha lasciato il teatro moscovita dopo l’attacco russo all’Ucraina, torna alla Scala di Milano: quest’estate ballerà come ospite in Giselle, in programma dal 9 al 16 luglio e dalla prossima stagione farà parte del corpo di ballo come primo ballerino ospite.

Sissi sarà sul palco del teatro Arcimboldi di Milano il prossimo 7 aprile per il Gala ‘Pace for Peace – a ritmo di Danza’ pensato per raccogliere fondi a favore degli artisti ucraini e dei rifugiati. Il ricavato della serata, in cui oltre a Jacopo Tissi si esibiranno il primo ballerino della Wiener Staatsoper Alexey Popov, e i primi ballerini dell’Opera di Kiev Anastasia Gurskaj e Stanislav Olshansky, sarà devoluto alla Cri e al fondo MilanoAiutaUcraina, creato da Fondazione Comunità Milano su impulso del Comune.

Lo scorso 7 marzo, Tissi aveva annunciato di aver rinunciato al suo incarico: “Sono scioccato da questa situazione che ci ha colpito da un giorno all’altro e, onestamente, per il momento, mi ritrovo impossibilitato a continuare la mia carriera a Mosca”, ha scritto su Instagram il ballerino 27enne, aggiungendo: “Nessuna guerra può essere giustificata”.