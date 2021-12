La Scala accoglie Mattarella con un lunghissimo applauso e qualcuno grida 'bis'

globalist

7 Dicembre 2021

Quattro minuti di applausi in piedi per Sergio Mattarella: così è accolto il Presidente della Repubblica alla Prima del Teatro alla Scala, con il direttore d’orchestra, il maestro Chailly che alza la bacchetta in segno di saluto.

Non è il Macbeth di Verdi quindi la star della serata, ma il Presidente della Repubblica, salutato per l’ultima volta in questa veste, anche se c’è chi non si rassegna e dalla platea urla ‘bis’.

Mattarella, come anche l’anno scorso, è accompagnato dalla figlia Laura. Dal mondo della politica anche la presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati, la senatrice Liliana Segre, l’ex premier Mario Monti con la moglie Elsa, il ministro della Cultura Dario Franceschini, E ovviamente il primo cittadino di Milano Beppe Sala con la compagna Chiara Bazoli e il presidente della Lombardia Attilio Fontana accompagnato dalla figlia Maria Cristina.

