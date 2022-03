C'era una volta a Hollywood stasera, giovedì 31 marzo, su Rai 1: la trama del film di Tarantino

GdS

31 Marzo 2022 - 09.04 Giornale dello Spettacolo

Preroll

C’era una volta a Hollywood, in onda stasera, giovedì 31 marzo 2022, su Rai 1 è il film uscito nel 2019, scritto e diretto da Quentin Tarantino con Brad Pitt e Leonardo Di Caprio. Il film è ambientato a Los Angeles nel 1969 e attraverso la storia di un attore in declino e della sua controfigura, intreccia la realtà con la storia di Sharon Tate e del massacro di Cielo Drive.

OutStream Desktop

Top right Mobile

C’era una volta a Hollywood è stato presentato alla 72esima edizione del Festival di Cannes. L’incasso in tutto il mondo è stato di 374 milioni di dollari, di cui 142 negli Stati Uniti, in Italia è arrivato a 12 milioni di Euro. Il film ha vinto 2 Oscar alla scenografia e a Brad Pitt come miglior attore non protagonista e 3 Golden Globe (Film Commedia, Brad Pitt e sceneggiatura).

Middle placement Mobile

C’era una volta a Hollywood trama – Siamo nel 1969 a Los Angeles. Rick Dalton è un attore diventato famoso con una serie tv western negli anni ’50 ma che ora fatica a trovare il ruolo giusto e teme la sua carriera stia al capolinea. Anche per questo non è convinto di andare in Europa per uno spaghetti western che non ritiene alla sua altezza.

Dynamic 1

Accanto a lui c’è sempre Cliff Booth, amico, assistente ma soprattutto controfigura di Rick da 10 anni. E anche lui quindi fatica a trovare nuovi lavori. Da quando a Dalton è stata tolta la patente, gli fa anche da autista. Ma Cliff non solo è sospettato di aver ucciso la moglie ma dopo aver creato una rissa su un set, è stato bandito da Hollywood. Cliff sta spesso a casa di Dalton che ha una villa accanto a quella presa in affitto da Roman Polanski e dalla moglie Sharon Tate e che presto diventerà conosciuta in tutto il mondo.