Le Iene, ospiti e anticipazioni della puntata di stasera, mercoledì 30 marzo

30 Marzo 2022 - 09.48 Giornale dello Spettacolo

Le Iene torna stasera mercoledì 30 marzo 2022 su Italia 1 per nuovo appuntamento settimanale, con i conduttori Teo Mammuccari e Belen Rodriguez che sono accompagnati da vari ospiti in studio. L’appuntamento è per ogni mercoledì alle 21:20.

Le Iene vedrà anche questa settimana i due conduttori affiancati dai giovani comici Max Angioni ed Eleazaro Rossi. Per la puntata di stasera non sono stati annuncianti ospiti in studio.

Come nelle settimane precedenti, anche stasera alle Iene ci saranno molti servizi legati al conflitto in Ucraina, di certo, però, ci sarà anche spazio per momenti più leggeri come scherzi e interviste. Roberta Rei continuerà a raccontare la storia di Giulia Schiff, ex pilota dell’aeronautica militare, arruolata come volontaria nelle Forze Speciali della Legione Internazionale in Ucraina. Nel servizio di stasera si entrerà in esclusiva tra le fila dei Foreign fighter. La Schiff, unica persona autorizzata alle riprese, mostrerà quello che succede dentro al comando, come ci si prepara a una missione, farà conoscere alcuni dei componenti della legione e intervisterà altri combattenti sul fronte.

Alice Martinelli invece continuerà a occuparsi delle mascherine inutilizzabili, che, acquistate durante il primo lockdown dall’allora commissario straordinario per l’emergenza Covid Domenico Arcuri, stanno per essere smaltite. Lo Stato, infatti, secondo quanto deciso dal gen. Francesco Paolo Figliuolo, pagherà ben settecento mila euro per eliminarle dalla circolazione. Si parla di duecento milioni di dispositivi di protezione mai aperti dai loro imballaggi perché ritenuti “sbagliati”, poco filtranti o senza certificazione. L’inviata analizzerà le lunghe procedure messe in atto dalla struttura commissariale che se sta occupando e proporrà valide alternative per riciclarle.

Infine, tra le anticipazioni di stasera, figura anche un servizio di Ismaele La Vardera che parlerà di televisione. In particolare si concentrerà sui meccanismi che la muovo, sui compensi e sulle dinamiche delle ospitate fisse all’interno dei talk show. Questo in diretto riferimento al “caso Orsini”, al centro delle polemiche degli ultimi giorni per via della fine improvvisa del suo contratto con la Rai. Nel video l’intervista a un produttore televisivo che, da 30 anni dietro le quinte, ne racconta tutti i retroscena, e i pareri dei giornalisti e conduttori Nicola Porro, Bianca Berlinguer e Corrado Formigli.