Il Diavolo veste Prada: stasera, martedì 29 marzo 2022, il film cult con Meryl Streep

GdS

29 Marzo 2022 - 08.58 Giornale dello Spettacolo

Preroll

Il Diavolo Veste Prada, in onda stasera, martedì 29 marzo 2022 su Canale 5, è il film cult con Meryl Streep e Anne Hathaway ambientato nello spietato mondo della moda. Diretto da David Frankel, il film è uscito nel 2006 e fu un enorme successo di pubblico.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Il Diavolo veste Prada è tratto dall’omonimo romanzo di Lauren Weisberger, che per anni ha lavorato a Vogue, la rivista di moda cui è ispirata Runway, il magazine al centro delle vicende del film. Il personaggio iconico di Miranda Priesley, la perfida direttrice di Runway interpretata magistralmente da Meryl Streep, è ispirato alla direttrice di Vogue Anne Wintour.

Middle placement Mobile

Il Diavolo Veste Prada: trama – Andrea (Anne Hathaway) giunge a New York dopo la laurea e trova lavoro come assistente di Miranda Priestly, direttrice di una delle più conosciute riviste di moda. Un posto da sogno, se non fosse per il carattere del suo capo, che sa renderle la vita un inferno. Non aiuta nemmeno la rivalità dell’altra assistente di Miranda, Emily (una allora sconosciuta Emily Blunt).