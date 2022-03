Studio Battaglia: anticipazioni degli episodi di stasera, lunedì 28 marzo

GdS

Studio Battaglia torna stasera, lunedì 28 marzo 2022, con un appuntamento anticipato per l’incontro dell’Italia contro la Turchia di martedì 29 marzo, di cui diamo alcune anticipazioni. La fiction di Rai 1 si ispira alla britannica The Split e racconta le vicende di uno studio familiare al femminile guidato da Lunetta Savino, matriarca cinica e spietata e con la battuta sempre pronta.

Studio Battaglia è prodotta da Palomar, scritta da Lisa Nur Sultan (candidata ai David di Donatello e vincitrice dei Globi d’Oro per Sulla mia pelle) e diretta da Simone Spada (Hotel Gagarin, Rocco Schiavone). Accanto ai casi delle singole puntate e alle vicende personali delle protagoniste, durante la prima stagione seguiremo la vicenda del divorzio Parmegiani.

Studio Battaglia – anticipazioni degli episodi di stasera

1×05: Anna prova a fidarsi di Alberto ma capisce che non le sta dicendo tutta la verità. Intanto affronta il caso di un uomo che è in causa con l’ex moglie che non vuole far vaccinare il figlio e si occupa di una coppia che vorrebbe le password degli account del figlio morto.

1×06: Nina capisce che lo Studio Battaglia è in difficoltà e prova a farsi perdonare da Viola che nel frattempo prova a far pace da Alessandro. Anna va con Massimo all’Argentario da Carla che ha rifiutato l’offerta del marito ed è pronta per la causa.