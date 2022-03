Presa Diretta, gli ospiti di stasera, lunedì 28 marzo: il fondatore di Sant'Egidio Andrea Riccardi

GdS

28 Marzo 2022

Presa Diretta torna stasera, lunedì 28 marzo, su Rai 3 condotto da Riccardo Iacona che realizza le sue inchieste in collaborazione con Cristina De Ritis, Giulia Bosetti, Lisa Iotti e Raffaella Pusceddu. L’appuntamento con la puntata oggi è alle 21:20 di lunedì 28 marzo 2022 anche in streaming su RaiPlay.

La puntata di Presa Diretta di lunedì 28 marzo su Rai 3 è dedicata alla guerra in Ucraina. Se la campagna russa sembra in una fase di stallo, i bombardamenti on si fermano e la popolazione è di fronte a una catastrofe umana ma anche sanitaria.

Preoccupa la situazione sanitaria del paese con gli ospedali bombardati. Ma anche all’interno del programma uno sguardo alla Russia del dissenso e la denuncia della corruzione diffusa attraverso le parole del consigliere di Navalnyj: Vladimir Milov. Le criptovalute aiutano Putin a evitare le sanzioni?

Presa Diretta è andata in Grecia, laboratorio delle nuove politiche della sorveglianza. E poi uno sguardo alla nostra sanità pubblica tra pandemia e promesse di riforma, ma soprattutto le tante cure saltate 2 milioni di ricoveri saltati, 600mila interventi chirurgici da riprogrammare, 14 milioni di visite specialistiche da recuperare. PresaDiretta ha attraversato i Pronto Soccorso in affanno e il disagio mentale dei giovanissimi, sui quali la pandemia ha lasciato le cicatrici più profonde.

Ma a che conviene questa guerra? perchè il cessate il fuoco non arriva? Riccardo Iacona ne parla con Andrea Riccardi fondatore di Sant’Egidio, Comunità che da sempre intraprende iniziative diplomatiche sui fronti di guerra in tutto il mondo, promuove corridoi umanitari ed è attiva sul campo in Ucraina con moltissime iniziative di aiuto alla popolazione e agli ospedali.