Presa Diretta, anticipazioni: stasera 'Amore Bestiale', indagine sugli animali domestici

21 Febbraio 2022 - 16.22 Giornale dello Spettacolo

Presa Diretta torna stasera su Rai 3, alle 21.20 su Rai 3 con Riccardo Iacona: si tratteranno alcuni dei temi più dibattuti degli ultimi tempi, ma il fulcro della puntata, dal titolo ‘Amore Bestiale’, sarà il mondo degli animali domestici.

Presa Diretta si concentrerà su cani e gatti e sul loro rapporto con l’uomo. Si parlerà di come questi animali riescano a colmare le carenze d’affetto degli esseri umani, diventando per loro quasi dei figli. E, successivamente, si accenderanno i riflettori sulla questione dell’eventuale solitudine che provano quando i padroni non ci sono, analizzando il tema attraverso il punto di vista della scienza.

Successivamente, Presa Diretta verterà sulle patologie: le malattie e i disturbi che affliggono l’uomo come l’ansia, l’obesità, i problemi cardiaci, riguardano anche gli animali? E se sì, quale è il loro decorso?

Infine, uno sguardo alla crescita esponenziale del business del pet sul mercato: a oggi, vanta un valore di 200 miliardi l’anno. Cifre che sono destinate ad aumentare grazie a un importante incremento del numero delle adozioni registrato negli ultimi due anni.

Ci sarà anche un focus sul traffico illegale di questi animali, specie dall’Europa dell’Est, e sui canili che fanno fatica a sopravvivere perché rimasti quasi completamente privi di fondi e aiuti economici. Lisa Liotti, inviata di Presa Diretta, si è infiltrata nel mercato nero dei cuccioli in Ungheria.

Oltre che sul canale 3 del digitale terrestre e 103 di Sky, Presa Diretta è disponibile in streaming sul sito web e sull’app di Rai Play.