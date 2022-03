Oscar 2022, tutti i vincitori: Miglior film 'I segni del cuore'

GdS

28 Marzo 2022 - 09.56 Giornale dello Spettacolo

Gli Oscar 2022 vedono vincere la statuetta come miglior film a ‘I Segni del Cuore – CODA’, il film di Sian Heder remake del film francese la famiglia Belier. La storia di una famiglia sordomuta dove la figlia, unica udente, deve trovare il coraggio di trovare la sua strada si aggiudica la statuetta più ambita, mentre quella per miglior regia va a Jane Campion (Il Potere del Cane), terza donna nella storia dell’Oscar a vincere come miglior regista, dopo Kathryn Bigelow nel 2010 e Chloé Zhao lo scorso anno.

Dagli Oscar 2022 l’Italia torna a a casa a mani vuote, senza vincere nemmeno una delle tre nomination. In generale la serata è stata difficile, sia per l’incidente tra Will Smith e Chris Rock sul palco, sia per l’ovvio spettro della guerra in Ucraina. Quando a fine serata le tre comiche, Wanda Sykes, Amy Schumer e Regina Hall, si sono presentate in pigiama per dare la buonanotte quasi si è tirato un sospiro di sollievo.

Si era molto parlato di come il dramma dell’Ucraina avrebbe trovato spazio nella cerimonia, si era persino ventilata l’ipotesi di un intervento video del Presidente Zelensky, alla fine l’Academy se l’è cavata con un messaggio di sostegno #standwithUkraine seguito all’intervento di Mila Kunis, attrice nata a Cernivci, Ucraina.

Oscar 2022 – tutti i vincitori

Miglior film

Belfast

I segni del cuore – CODA

Don’t Look Up

Drive My Car

Dune

Una famiglia vincente – King Richard

Licorice Pizza

La fiera delle illusioni – Nightmare Alley

Il potere del cane

West Side Story

Miglior film internazionale

Drive My Car (Giappone)

Flee (Danimarca)

È stata la mano di Dio (Italia)

Lunana: A Yak in the Classroom (Bhutan)

The worst person in the world (Norvegia)

Miglior regia

Paul Thomas Anderson – Licorice Pizza

Kenneth Branagh – Belfast

Jane Campion – Il potere del cane

Steven Spielberg – West Side Story

Ryûsuke Hamaguchi – Drive My Car

Miglior attore protagonista

Javier Bardem – Being the Ricardos

Benedict Cumberbatch – Il potere del cane

Andrew Garfield – Tick, Tick … Boom!

Will Smith – King Richard

Denzel Washington – Macbeth

Miglior attrice protagonista

Jessica Chastain – Gli occhi di Tammy Faye

Olivia Colman – La figlia oscura

Penélope Cruz – Madres paralelas

Nicole Kidman – Being the Ricardos

Kristen Stewart – Spencer

Miglior attore non protagonista

Ciaran Hinds – Belfast

Troy Kotsur – I segni del cuore

Jesse Plemons – Il potere del cane

J.K. Simmons – Being the Ricardos

Kodi Smit-McPhee – Il potere del cane

Miglior attrice non protagonista

Jessie Buckley – La figlia oscura

Ariana DeBose – West Side Story

Judi Dench – Belfast

Kirsten Dunst – Il potere del cane

Aunjanue Ellis – King Richard

Miglior colonna sonora

Don’t Look Up

Dune

Encanto

Madres paralelas

Il potere del cane

Migliori costumi

Cruella

Cyrano

Dune

La fiera delle illusioni – Nightmare Alley

West Side Story

Miglior sceneggiatura originale

Belfast

Dont’ look up

King Richard

Licorice pizza

The worst person in the world

Miglior sceneggiatura non originale

I segni del cuore

Drive My Car

Dune

La figlia oscura

Il potere del cane

Miglior sonoro

Belfast

Dune

No Time to Die

Il potere del cane

West Side Story

Miglior canzone originale

“Be Alive” — Beyoncé Knowles-Carter & Darius Scott (King Richard)

“Dos Oruguitas” — Lin-Manuel Miranda (Encanto)

“Down to Joy” — Van Morrison (Belfast)

“No Time to Die” — Billie Eilish & Finneas O’Connell (No Time to Die)

“Somehow You Do” — Diane Warren (Four Good Days)

Migliori effetti visivi

Dune

Free Guy

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

No Time to Die

Spider-Man: No Way Home

Miglior fotografia

Dune

La fiera delle illusioni – Nightmare Alley

Il potere del cane

Macbeth

West Side Story

Miglior montaggio

Dont’ look up

Dune

King Richard

Il potere del cane

Tick, Tick… Boom!

Miglior scenografia

Dune

La fiera delle illusioni

Il potere del cane

Macbeth

West Side Story

Migliori trucco e acconciature

Coming 2 America

Cruella

Dune

Gli occhi di Tammy Faye

House of Gucci

Miglior documentario

Ascension

Attica

Flee

Summer of Soul

Writing with fire

Miglior film d’animazione

Encanto

Flee

Luca

I Mitchell contro le macchine

Raya e l’ultimo drago

Miglior cortometraggio documentario

Audible

Lead Me Home

The Queen of Basketball

Three Songs for Benazir

When We Were Bullies

Miglior cortometraggio

Ala Kachuu — Take and Run

The Dress

The Long Goodbye

On My Mind

Please Hold

Miglior cortometraggio animato

Affairs of the Art

Bestia

Boxballet

Robin Robin

The Windshield Wiper