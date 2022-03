Delitti in Paradiso: anticipazioni degli episodi di stasera, lunedì 28 marzo

GdS

28 Marzo 2022 - 10.16 Giornale dello Spettacolo

Delitti in Paradiso torna stasera, lunedì 28 marzo 2022, su Rai 2. prosegue la serie poliziesca con gli episodi della nona stagione in replica, già trasmessi da tempo da Rai 2 e dal fu FoxCrime. L’appuntamento con le due puntate è per stasera alle 21:20 su Rai 2.

Delitti in Paradiso è stata anche rinnovata per altre due stagioni e l’undicesima è andata da poco in onda su BBC One nel Regno Unito, mentre la decima è già stata trasmessa da Rai 2 in prima visione. Delitti in Paradiso è una serie anglo-francese girata a Guadalupe nei Caraibi Francesi. In questa nona stagione arriviamo al terzo cambio di protagonista dopo Ben Miller, Kris Marshall e Ardal O’Hanlon arriva Ralf Little.

Delitti in Paradiso: anticipazioni

9×05 Porte Chiuse: Madeleine, Ruby e JP vanno ad accogliere il nuovo capo Neville Parker arrivato per indagare sulla morte di Tamish. Parker è gentile ma un po’ stravagante, ossessionata dall’igiene e dalla salute cagionevole, non appare proprio adatto ai Caraibi. Tamish era a Saint Marie con la famiglia, il marito Charlie, il padre Neil e la matrigna Joanne, lavorano tutti per l’azienda di famiglia. Si è sentita male ma tornata in camera è stata trovata morta nel bagno. Apparentemente si è tolta la vita con l’asciugacapelli. La famiglia è di Manchester ed è da lì che arriva Parker.

9×06 Fantasmi del passato: Malcolm, Casey, Dave e la fidanzata partecipano a un corso di sopravvivenza su un’isola vicina a Saint Marie guidato da Will Arnot che viene ritrovato morto. Parker arriva sull’isola per indagare tra i campeggiatori.