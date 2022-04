Delitti in Paradiso: anticipazioni degli episodi di stasera, lunedì 4 aprile

GdS

4 Aprile 2022 - 07.51 Giornale dello Spettacolo

Delitti in Paradiso torna stasera, lunedì 4 aprile 2022, su Rai 2. prosegue la serie poliziesca con gli episodi della nona stagione in replica, già trasmessi da tempo da Rai 2 e dal fu FoxCrime. L’appuntamento con le due puntate è per stasera alle 21:20 su Rai 2.

Delitti in Paradiso è stata anche rinnovata per altre due stagioni e l’undicesima è andata da poco in onda su BBC One nel Regno Unito, mentre la decima è già stata trasmessa da Rai 2 in prima visione. Delitti in Paradiso è una serie anglo-francese girata a Guadalupe nei Caraibi Francesi. In questa nona stagione arriviamo al terzo cambio di protagonista dopo Ben Miller, Kris Marshall e Ardal O’Hanlon arriva Ralf Little.

Delitti in Paradiso: anticipazioni

9×07 Un oscuro segreto: Cynthia si sta per sposare e si prepara con la sorella Kiki, la madre Georgine e la zia Eleanor nel salone di bellezza di famiglia. Ma proprio Eleanor viene trovata morta. Parker Madeleine, Ruby e JP indagano sul caso e quando arriva il fidanzato della ragazza, Henri, si scopre come conosca Ruby che era la sua ex fidanzata. Una Bibbia, e un tè freddo vengono trovati vicino al corpo. La donna è stata pugnalata, forse con delle forbici. Chi l’ha uccisa? è stata una delle altre tre donne?

9×08 Niente è come sembra: prima di tornare in Inghilterra Parker aiuta la polizia di Saint Marie con un altro caso. La vittima è Robert Garwood marito di un’ex attrice teatrale, una donna ormai non vendente che ha abbandonato la carriera.