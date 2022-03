‘Delitti in Paradiso’: anticipazioni degli episodi in onda stasera, lunedì 21 marzo, su Rai 2

GdS

21 Marzo 2022

‘Delitti in Paradiso’ torna stasera, lunedì 21 marzo 2022, su Rai 2 alle 21.20 con gli episodi della nona stagione in replica. La serie poliziesca, già andata in onda su Fox Crime, è stata da poco rinnovata per altre due stagioni e l’undicesima è andata da poco in onda su BBC One nel Regno Unito, mentre la decima è già stata trasmessa da Rai 2 in prima visione.

‘Delitti in Paradiso’ è una serie anglo-francese girata a Guadalupe nei Caraibi Francesi. In questa nona stagione arriviamo al terzo cambio di protagonista dopo Ben Miller, Kris Marshall e Ardal O’Hanlon arriva Ralf Little. Ecco qualche anticipazione sugli episodi di stasera.

‘Delitti in Paradiso – nona stagione, episodio tre: a Saint Marie c’è un’importante gara di ciclismo, durante la corsa monitorando i GPS delle biciclette la squadra delle Isole Vergini scopre che Xavier ha avuto un incidente ed è morto. Mooney indaga e scopre un brandello della divisa dello stesso colore di Xavier vicino al copro. Intanto Mooney spinge JP a fare l’esame da sergente mentre Anna si prepara a lasciare l’isola.

