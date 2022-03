Propaganda Live: anticipazioni e ospiti di stasera, venerdì 25 marzo 2022

GdS

25 Marzo 2022

Propaganda Live torna stasera, venerdì 25 marzo su La7 con una nuova puntata in diretta per raccontare l’attualità insieme a tanti ospiti del padrone di casa Zoro – Diego Bianchi e della sua squadra di collaboratori. La guerra in Ucraina con l’invasione da parte della Russia è inevitabilmente al centro del programma che prova a sorridere sull’attualità facendo però sempre riflettere.

Propaganda Live torna con i suoi ospiti fissi in studio: Marco Damilano, Filippo Ceccarelli, Francesca Schianchi, Constanze Reuscher, Paolo Celata. La puntata di stasera è disponibile anche in streaming sul sito della rete con tutti i video. Immancabile la striscia satirica di Makkox come al solito dedicata ai temi del presente. Altro momento fisso la Social Top Ten con i tweet della settimana.

La puntata di stasera venerdì 25 marzo di Propaganda Live vedrà Diego Bianchi e i suoi ospiti proseguire le riflessioni sulla guerra in Ucraina, uno sguardo sempre rivolto sull’attualità come da tradizione del programma. Ospite in studio il Capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio che ci parlerà della situazione, dell’emergenza umanitaria e del piano per l’accoglienza dei profughi.

Torna di nuovo Francesca Mannocchi che parlerà delle guerre dimenticate dove continuano però ad esserci vittime e disperazione e ci mostrerà un suo straordinario documento da Kabul. Sarà presente anche la fotografa Ucraina Valeria Shashenok arrivata da pochi giorni in Italia attraverso un corridoio umanitario.

Il reportage di Diego Bianchi questa settimana è da Montecitorio dove ha seguito il discorso del Presidente Zelensky e i commenti dei politici in merito. Torna Filippo Timi con un nuovo intervento e non mancherà anche l’incursione di Andrea Pennacchi. Ospite musicale Fabri Fibra che presenta Caos il suo nuovo album.