'Unfaithful -L'amore infedele' stasera, giovedì 24 marzo, su Rai 2: la trama del film

GdS

24 Marzo 2022 - 09.12 Giornale dello Spettacolo

Preroll

Unfaithful – L’amore infedele in onda stasera, giovedì 24 marzo, su Rai 2, è un thriller/noir casalingo, remake di ‘Stephane una moglie infedele’ del 1969 di Claude Chabrol, con protagonisti Richard Gere e Diane Lane che per il film ha ottenuto la nomination agli Oscar e ai Golden Globe. Eccone la trama e il trailer.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Unfaithful – L’amore infedele è un film di Adrian Lyne, regista di Attrazione fatale e Proposta indecente, con sceneggiatura di Alvin Sargent e William Broyles Jr.. Il film ha incassato 122 milioni di dollari in tutto il mondo, 52.8 milioni negli USA in Italia 9.5 milioni di euro nella sua uscita nel 2003.

Middle placement Mobile

Unfaithful – L’amore infedele – trama: Al centro la storia di Edward e Connie, una coppia borghese nella New York di inizio terzo millennio, che entra in crisi quando la donna perde la testa per il giovane libraio Paul. Edward scopre il tradimento della moglie e, preso dall’impeto, uccide l’amante innescando una reazione a catena che porterà a conseguenze imprevedibili.

Dynamic 1

Unfaithful – L’Amore infedele – il trailer: