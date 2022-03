'Tata Matilda e il Grande Botto' stasera, giovedì 24 marzo 2022, su Italia 1: la trama del film

GdS

24 Marzo 2022 - 09.59 Giornale dello Spettacolo

Preroll

Tata Matilda e il Grande Botto, in onda stasera, giovedì 24 marzo 2022, su Italia 1 alle 21.20, è il film di Susanna White con Emma Thompson, Ralph Fiennes, Maggie Gyllenhaal e Maggie Smith tratto dal libro ‘Nanny McPhee’ di Christianna Brand.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Tata Matilda e il Grande Botto, stasera su Italia 1 – trama: La signora Green non ne può proprio più sia dei suoi tre figli, Norman, Megsie e Vincent, che sono sempre a litigare tra loro, sia di aspettare suo marito Rory che è al fronte e di cui non si hanno notizie da mesi. Gestire una fattoria da sola è veramente dura. Il cognato Phil si fa sempre più insistente nel proporsi come acquirente di una metà della fattoria di famiglia di proprietà di Rory. Anche la signora Docherty, la sua datrice di lavoro, ha dei comportamenti moto strani nei suoi confronti.

Middle placement Mobile

A complicare la situazione arrivano dalla grande Londra due altezzosi nipoti londinesi, Celia e Cyril Gray, per passare un un po’ di tempo alla fattoria. Per finire a disturbare la signora Green c’è anche il guardiano del villaggio, il signor Docherty, che continua a parlare di una fantomatica bomba che potrebbe casualmente cadere sulla sua proprietà. Basta! la signora Green non ne può proprio più. Per fortuna c’è una persona che ancora può darle una mano: Tata Matilda.

Dynamic 1

Tata Matilda e il Grande Botto: il trailer