Piazzapulita, gli ospiti di stasera, giovedì 24 marzo: Alessandro Orsini e Selvaggia Lucarelli

GdS

24 Marzo 2022 - 14.55 Giornale dello Spettacolo

Preroll

Piazzapulita torna stasera, giovedì 24 marzo 2022, su La7 con la conduzione di Corrado Formigli dedicata all’analisi e ai commenti sui temi caldi dell’attualità. Ospiti della serata saranno Alessandro Orsini, Direttore Osservatorio Sicurezza Internazionale, la politologa e direttrice dell’Istituto Affari Internazionali Nathalie Tocci, i giornalisti Mario Calabresi, Federico Fubini, Selvaggia Lucarelli, Angela Mauro, Alberto Negri e Cecilia Sala. Nel corso della serata tornerà anche lo scrittore Stefano Massini con uno dei suoi racconti.

OutStream Desktop

Top right Mobile

A Piazzapulita, in onda stasera su La7 alle 21.15, c’è quindi anche Alessandro Orsini, reduce dalle polemiche che hanno portato alla rescissione del suo contratto con la Rai. Orsini, che ha posizioni molto controverse sul conflitto in Ucraina, sostiene che Zelensky andrebbe isolato e che gli ucraini dovrebbero arrendersi a Putin, per amor di pace. Una posizione che gli è valsa numerose polemiche che sicuramente non mancheranno nemmeno stasera.

Middle placement Mobile

La nuova puntata di Piazzapulita sarà disponibile anche in diretta streaming e successivamente on demand.