Ucraina, su Nove Alessandro Orsini e Maria Giovanna Maglie parlano di Mariupol

22 Aprile 2022 - 19.39

Stasera è previsto un nuovo appuntamento con la trasmissione “Accordi&Disaccordi”, i talk condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi. Alle 22:45 gli ospiti sono il professore di Sociologia del Terrorismo internazionale Alessandro Orsini, la giornalista e scrittrice Maria Giovanna Maglie e, in collegamento dal Donbass, il reporter Claudio Locatelli.

Oggetto della puntata l’estenuante battaglia di Mariupol, che potrebbe risultare decisiva per i destini della guerra in Ucraina. Inoltre, si discuterà della polemica sull’invio di armi pesanti a Kiev, come continua a chiedere il presidente Zelensky, convinto che possano fare la differenza nel conflitto con la Federazione russa. Come sempre, interverrà il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio per il suo commento settimanale.