Crozza imita Orsini: "In dittatura ai bambini gli si cariano meno i denti perché..."

globalist

8 Aprile 2022 - 22.12

Preroll

Per Crozza Alessandro Orsini era un boccone troppo prelibato e così il comico ha fatto una divertentissima imitazione.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Crozza veste per la prima volta i panni del professor Alessandro Orsini

Crozza si è ispirato alla contestata affermazione del professore secondo il quale piuttosto che morire sotto le bombe è meglio che i bambini possano vivere sotto una dittatura perché sotto la dittatura si può anche essere felici con l’amore dei genitori.

Middle placement Mobile

Ed è scattata la parodia con il Crozza-Orsini che dice: “Bambini felici in dittatura? Aggiungo che in dittatura ai bambini gli si cariano meno i denti perché se fanno la fame mangiano meno zucchero…”