Amore Criminale: la storia di stasera, giovedì 24 marzo 2022

GdS

24 Marzo 2022 - 09.19 Giornale dello Spettacolo

Preroll

Amore Criminale, storie di femminicidio: nuovo appuntamento stasera, giovedì 24 marzo 2022, per il programma condotto da Veronica Pivetti, in onda su Rai 3, che racconta storie che non vorremmo più sentire. Le immagini ricostruite si alterneranno testimonianze ai testimoni diretti e immagini di repertorio.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Amore Criminale, storie di femminicidio è un programma di denuncia sociale del tragico fenomeno del femminicidio. La redazione del programma accoglie le numerose richieste di aiuto che inviano le donne e le smista presso i vari Centri Antiviolenza situati in ogni regione italiana. Il programma è realizzato con la collaborazione della Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri e con il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Middle placement Mobile

Amore Criminale, la storia di stasera: Giordana è una ragazza di vent’anni che vive a Catania e fa la ballerina. Diventata mamma a 15 anni, ama tantissimo la figlia. Sta studiando per diventare insegnante di flamenco e le manca un esame per avere l’abilitazione.

Dynamic 1

Nel 2010 ha incontrato Luca quello che sarà il padre della figlia. Dopo 3 anni decide di lasciare Luca perchè geloso e possessivo, la controlla e la umilia per il suo aspetto fisico. Giordana incontra un altro ragazzo dopo aver superato un periodo di sconforto, si innamora e si sente finalmente amata. Il 6 ottobre 2015 Giordana viene uccisa.