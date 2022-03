A 'Chi l'ha visto?' stasera l'omicidio di Carlo La Duca, ucciso dalla moglie e dal migliore amico

GdS

23 Marzo 2022 - Giornale dello Spettacolo

‘Chi l’ha visto?’ stasera, mercoledì 23 marzo, indaga sul caso dell’omicidio di Carlo La Duca, agricoltore di Termini Imerese, in provincia di Palermo, la cui scomparsa è stata denunciata nel gennaio del 2019. All’epoca non si poteva immaginare la sconvolgente verità, ossia che il 38enne sarebbe stato ucciso da sua moglie Luana Cammalleri e dal suo migliore amico Pietro Ferrara, che avevano una relazione.

A ‘Chi l’ha visto?’ stasera si cercherà di fare luce sulla vicenda, specie dopo l’arresto di Luana Cammalleri e Pietro Ferrara, avvenuto venerdì scorso in esecuzione di un provvedimento del gip del Tribunale di Palermo che ha disposto per entrambi la misura cautelare del carcere. Sono accusati di omicidio e soppressione di cadavere.

Dopo tre anni di indagini i militari sono arrivati a incastrare la coppia grazie a : intercettazioni, analisi dei tabulati, analisi immagini dei sistemi di videosorveglianza, assunzione di informazioni e acquisizioni informatiche e documentali, iniziate sin dalla scomparsa di La Duca, dalle quali “è emerso, in via gravemente indiziaria che i due arrestati, tra di loro legati da una relazione sentimentale di natura clandestina, dopo avere pianificato l’omicidio hanno attirato la vittima a Palermo nel terreno di proprietà del 57enne”.

Stando alle accuse, la coppia avrebbe pianificato l’omicidio di Carlo Domenico La Duca: hanno attirato la vittima a Palermo nel terreno di proprietà dell’arrestato per poi ucciderlo. Quindi hanno portato la sua auto, una Golf “GT” grigia, a 12 chilometri di dal punto in cui si sarebbe consumato il delitto per depistare gli investigatori.

La Duca aveva chiesto il divorzio dalla moglie e adesso le testimonianze si arricchiscono di una nuova voce, quella di Cetty Mazzola, fidanzata della vittima. I due stavano costruendo una nuova vita insieme. Mazzola, 54 anni e tre figli dal suo primo matrimonio, ha un ruolo chiave nell’inchiesta sulla scomparsa dell’agricoltore e potrebbe fornire una testimonianza importante sul ruolo dell’ex moglie e dell’amico di La Duca.

“Non ho mai avuto rapporti di alcun tipo con Luana, l’ho vista in tv dopo la sparizione di Carlo. Non credevo alle sue lacrime, sapevo che mentiva. Odiava l’ex marito e sapevo che quelle erano lacrime di coccodrillo. La sentivo chiedere a Carlo di tornare a casa negli appelli in televisione. Fingeva” ha dichiarato Mazzola.